Тбилиси, 20 января, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что началась работа над законом об амнистии, ведутся консультации с представителями правоохранительных органов, сообщает 20 января грузинский телеканал «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

По словам Кобахидзе, проект закона будет готов к концу марта.«Серьёзная работа все ещё продолжается, есть много моментов, которые необходимо улучшить. Мы общаемся с правоохранительными органами, потому что нам нужно много статистической информации от них, нам нужны данные от многих точек зрения. Всё это будет улучшено, и мы думаем, что к концу марта можно будет принять этот законопроект во всех трёх слушаниях», — сказал Кобахидзе.