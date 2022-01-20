Оренбург, 20 января 2022, 09:10 — REGNUM В Оренбурге прокуратура в судебном порядке потребовала обязать администрацию оборудовать площадки для складирования снега, который убирают с улиц. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного надзорного ведомства.
В соответствии с санитарными правилами и нормами, собранный хозяйствующими субъектами снег должен складироваться на площадках с водонепроницаемым покрытием и обвалованных сплошным земляным валом. Как выяснилось в ходе проверки, ни одна из действующих площадок в муниципалитете таким требованиям не отвечает.
Между тем собранный на улицах снег является отходом
Ленинский районный суд Оренбурга признал бездействие городских чиновников незаконным и обязал создать площадки для складирования снега, соответствующие требованиям закона. Решение суда в законную силу не вступило.