Оренбург, , 09:10 — REGNUM В Оренбурге прокуратура в судебном порядке потребовала обязать администрацию оборудовать площадки для складирования снега, который убирают с улиц. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Вывоз снега Пресс-служба администрации Оренбурга

В соответствии с санитарными правилами и нормами, собранный хозяйствующими субъектами снег должен складироваться на площадках с водонепроницаемым покрытием и обвалованных сплошным земляным валом. Как выяснилось в ходе проверки, ни одна из действующих площадок в муниципалитете таким требованиям не отвечает.

Между тем собранный на улицах снег является отходом IV—V класса опасности и может привести к загрязнению окружающей среды.

Ленинский районный суд Оренбурга признал бездействие городских чиновников незаконным и обязал создать площадки для складирования снега, соответствующие требованиям закона. Решение суда в законную силу не вступило.