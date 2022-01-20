В Индонезии ввели более 300 млн доз вакцины против коронавируса
Джакарта, 20 января, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в стране ввели 301 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.
(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia
Президент Индонезии Джоко Видодо
«Сегодня утром я получил отчет. В стране ввели 301 млн доз вакцины против коронавируса. Первая доза составляет 85%. Вторая доза — 58%», — заявил глава государства.
Кроме того, президент призвал немедленно возобновить экономическую и производственную деятельность в Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил, что в этом году пандемия будет взята под контроль.