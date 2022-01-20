Владикавказ, 20 января, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Северной Осетии направлено в суд уголовное дело, фигурантом которого является начальница одного из отделов администрации Алагирского района. Её обвиняют в предоставлении жилья для девушки-сироты и двух ее несовершеннолетних детей, в котором не было условий для нормальной жизни, в частности отсутствовало остекление и теплоснабжение.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

Этот факт стал известен правоохранительным органам, было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили 20 января в пресс-службе прокуратуры по региону. Из подробностей дела известно, что в ноябре 2018 года обвиняемая в силу своих должностных обязанностей заключила муниципальный контракт на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья в городе Ардоне для девушки, которая стояла в очереди на предоставление квартиры как сирота.

Между тем приобретённое жилое помещение не отвечало требованиям, ввиду отсутствия автономного теплоснабжения и остекления окон. Несмотря на это, чиновница единолично подписала акт приемки исполнения обязательств по муниципальному контракту и без согласия сироты в письменной форме предоставила ей жилое помещение. Однако в 2019 году многоквартирный дом, в котором расположена приобретенная квартира, был признан аварийным и подлежащим сносу.

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд, а прокуратура заявила иск о восстановлении пострадавшей сироты в списке детей-сирот на получение жилья.