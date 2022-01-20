Ульяновск, , 09:07 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских не считает необходимым объединять регион с каким-либо другим. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Пресс-конференция губернатора Ульяновской области Алексея Русских Ulgov.ru

Руководитель региона подчеркнул, что Ульяновская область — «уникальная и самодостаточная», поэтому выступил против присоединения региона к соседним субъектам.

Напомним, что новая волна обсуждений о возможном укрупнении регионов была запущена в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что тема укрупнения регионов «не ушла из повестки дня», при этом подчеркнув, что «понимание такое должно родиться в самих субъектах». А сам процесс должен происходить «только через референдум».