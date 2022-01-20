Пули-Алам, Афганистан, 20 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В столице афганской провинции Логар при загадочных обстоятельствах убит молодой человек. Об этом сообщает газета «8 Собх» со ссылкой на источник.

Убийство

Уточняется, что молодой человек был убит в районе «Саид Мамут Гази» близ города Пуле-Алам, административного центра провинции Логар.

Однако, Омар Мансур, пресс-секретарь губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Логар, сообщил изданию, молодой человек поехал с друзьями на охоту, и, по-видимому, был убит случайной пулей, выпущенной одним из его товарищей.

Мансур добавил, что в связи с инцидентом полиция «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовала пятерых друзей погибшего.

Тело мужчины было передано в отдел судебной медицины провинции Логар.