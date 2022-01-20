Улан-Удэ, 20 января, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Единая дальневосточная авиакомпания в 2022 году увеличила маршрутную сеть в Бурятии сразу на пять направлений. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Аэропорт «Байкал» Улан-Удэ Аэропорт «Байкал» Улан-Удэ

Так, в дополнение к рейсу Улан-Удэ — Владивосток откроются перелёты из столицы Бурятии в Хабаровск, Якутск, Красноярск, остров Ольхон в Иркутской области и посёлок Агинское Забайкальского края.

«Шесть направлений — это самое большое расширение маршрутной сети, «Аврора» является настоящим драйвером для аэропорта «Байкал». С ее приходом мы ощутили реальное снижение цен на межрегиональные перевозки», — отметили гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.