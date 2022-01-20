Берлин, , 09:04 — REGNUM В отношениях западных стран и России необходимо вести вербальную деэскалацию, угрозы ограничительных мер не помогут в переговорном процессе. Об этом заявил депутат бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.

Бундестаг. Германия

«Я выступаю за словесное разоружение и за поддержку дипломатических усилий. Сейчас настало время для переговоров на высоком уровне, а не для череды советов или требований ввести санкции», — цитирует его ТАСС.

Депутат также отметил необходимость Берлина стремиться к дипломатии, поскольку роль Германии не заключается в поставке оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что Германия решительно отказалась от поставок оружия на Украину, правительство в Киеве не сдаётся. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник даже назвал конкретные системы вооружений, которые его страна надеется получить от Германии для защиты от возможного нападения России.

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