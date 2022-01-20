Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Власти Петербурга и Ленобласти обещают совместными усилиями обеспечить прозрачность процесса сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), добившись постепенного перехода к их переработке. Об этом говорилось на прошедшем 19 января совместном заседании правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Мусоровоз приехал на отгрузку

Напомним, с 1 января 2022 года работой с ТКО в Петербурге занялось АО «Невский экологический оператор». В процессе перехода к новой системе возникло множество проблем со своевременным вывозом мусора, вызвавших недовольство и возмущение петербуржцев.

Выступая на совместном заседании, губернатор Петербурга Александр Беглов обратил внимание на то, что с появлением единого оператора в Петербурге «информационная база помогает отслеживать путь каждой машины с мусором», что должно предотвратить вывоз петербургского мусора на несанкционированные свалки на территории Ленинградской области. А также обеспечивается учёт объема отходов, который должен быть вывезен и переработан на том или ином мусорном полигоне.

По словам губернатора Ленобласти Александр Дрозденко, в ближайшие годы необходимо перейти к цивилизованной практике переработки максимального количества полезных фракций из состава ТКО, а цифровой контроль над процессом сбора и утилизации мусора позволит усилить экологическую безопасность и свести к минимуму возможность возникновения несанкционированных свалок.

«Не должно быть полигонов, свалок, серого рынка по отходам, всё должно быть открыто и прозрачно. Каждый житель через систему ГЛОНАСС должен видеть, куда увозятся отходы, как они перерабатываются», — сказал Дрозденко.

Власти двух субъектов ведут переговоры о том, чтобы взять под контроль еще и строительные отходы, возможно, путём создания совместного оператора, а также о единой системе наказаний за нарушения в сфере экологии.