Уфа, 20 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. «Итальянскую забастовку» намерены начать работники отделения скорой помощи Ишимбайской центральной районной больницы в Башкирии в случае отказа удовлетворить их требования. Об этом сообщил координатор профсоюза медработников «Действие» в Башкирии Антон Орлов.

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По его словам, 18 января сотрудники скорой медицинской помощи этой больницы — члены профсоюза «Действие», подали главному врачу медучреждения Валерию Шапочкину уведомление о начале с 4 февраля 2022 года так называемой «итальянской забастовки», т. е. работы по всем инструкциям и правилам.

Он уточнил, что недовольство сотрудников вызывает чрезмерная нагрузка из-за полного отсутствия укомплектованных бригад скорой помощи в медучреждении и дефицит кадров. По его данным, что в настоящее время вместо двух фельдшеров на выезды отправляется лишь один фельдшер.

«В Ишимбае десять ставок выездных врачей скорой помощи занимают три физических лица, 59,25 ставок выездных фельдшеров занимает 31 человек, в постах в Петровске 4,5 ставки фельдшеров и медсестёр занимает по два человека, в Макарово 4,5 ставки фельдшеров занимают три человека. Этим внутренним совместительством, выжиманием всех соков из работников, руководство пытается перекрыть имеющийся дефицит кадров и в качестве стимула брать дополнительную нагрузку, работникам была обещана повышенная зарплата», — заявил Орлов.

Он отметил, что при этом зарплата не индексируется и её уровень остаётся недостаточным для сотрудников. Сотрудники скорой помощи считают, что жителям нужна полноценная и качественная медпомощь. Члены Профсоюза «Действие» уверены, что моральное и физическое истощение сотрудников в результате увеличенной нагрузки может привести к печальным последствиям, ответственность за которые будет возложена на самих медицинских работников, сказал он.

«Так, население Ишимбая и Ишимбайского района составляет около 85 тысяч человек. Некоторые населённые пункты, в которые осуществляют выезды бригады скорой помощи, находятся на расстоянии 50−90 км. Следовательно, согласно нормативам Минздрава РФ, в Ишимбайской ЦРБ должно быть сформировано десять бригад. Фактически же, в Ишимбае на линию выходит от трех до пяти бригад, две бригады находятся в районе», — отметил он.

Орлов сообщил, что в случае отказа удовлетворить требования с 4 февраля 2022 года сотрудники скорой помощи не будут осуществлять выезды на вызовы скорой медицинской помощи в неукомплектованных двумя медработниками бригадах. Кроме этого, они намерены расторгнуть договора на работу по совместительству и перейти к работе на ставку, чтобы показать, о каком уровне неукомплектованности штата отделения на самом деле идёт речь и как выглядит работа службы скорой помощи в случае, если все нормативно-правовые акты соблюдаются, сказал он.

«Наша работа тяжела и ответственна. Мы устали выносить такое неподобающее отношение к себе со стороны руководства как нашего учреждения, так и со стороны регионального Минздрава. Мы все — фанаты своей работы, даже в тяжёлое время пандемии, когда действительно хочется всё бросить и уйти, мы, стиснув зубы, продолжаем добросовестно выполнять свои обязанности, лечим наших пациентов, мы не имеем морального права оставлять людей в беде. Но всему есть предел и наш предел уже достигнут. Мы видим, что система здравоохранения России в целом сама больна и мы сами, работники, своими коллективными действиями способны донести до принимающих решения чиновников возможные пути их решения. Поэтому мы в том числе призываем наших коллег присоединяться к нашей акции и к Профсоюзу «Действие», чтобы совместно добиваться решения насущных вопросов системы здравоохранения, в том числе и одного из самых важных её компонентов — службы скорой медицинской помощи», — приводит координатор межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» в Башкирии Антон Орлов слова и.о. заведующего отделением скорой помощи Ишимбайской центральной районной больницы, председателя профсоюза «Действие» в медучреждении Рамиля Разяпова.