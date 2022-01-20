Москва, , 09:00 — REGNUM Разворовывание средств банков как квазибизнес перестает существовать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил член Национального финансового совета Банка России, глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ),

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В 2021 году Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернуло кредиторам банков, подвергнувшихся ликвидации, рекордную сумму. Деньги получили более 157 тыс. взыскателей. Об этом говорит статистика работы АСВ за 2021 год. Сумма возвратов за минувшие 12 месяцев выросла более чем на 15 млрд рублей, а на расчеты с кредиторами ушло около 89,5 млрд. Годом ранее эта сумма была значительно меньше и не превышала 73,6 млрд. То, что смогли почти 90 млрд вернуть означает, что разворовывание средств банков, вывод средств, который рассматривался различными структурами как эффективный квазибизнес, перестает существовать», — отметил Гаврилов.

Он отметил, что государство через инструмент АСВ отрубает эти теневые возможности и АСВ научилось не только выявлять выведенные активы, что очень сложно в современных условиях, но и возвращать через оспаривание в судах, через взаимодействие с правоохранительными органами добиваться расследования, в том числе в рамках международного правосудия.

«На международном уровне удалось добиться арестов и возвратов выведенных незаконно активов», — сказал глава комитета.

Он также обратил внимание на то, что увеличились не только общие показатели, но и средний размер удовлетворения требований кредиторов.

«Многие этого не ожидали, но АСВ за эти годы стал одним из высокоэффективных институтов погашения задолженности кредиторов, которая выросла на 0,5% по итогам 2021 года и составляет почти 50%. Если сравнить с показателями, например, десятилетней давности — это невероятно высокая цифра!» — заявил Гаврилов.

По его словам, кредиторы первой очереди вернули свои деньги примерно на 68,4%, второй и третьей на 37% и 33% соответственно.

«Рост показателей компенсации наблюдается во всех категориях, это способствует тому, что население и предприятия как кредиторы банков будут с большим доверием относиться к банковской системе», — рассуждает парламентарий.

Накануне совет директоров ЦБ одобрил освобождение Юрия Исаева от должности генерального директора АСВ в связи с его назначением заместителем председателя Банка России. Директором АСВ с 26 января 2022 года назначен Андрей Мельников.

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