Оренбург, 20 января, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В городе Берне Швейцарии состоялось открытие выставки «Оренбургский пуховый платок на фоне Альп». Об этом сообщает минкультуры Оренбуржья.

Kultura.orb.ru Выставка «Оренбургский пуховый платок на фоне Альп» в Бернской галерее современного искусства

В галерее российско-швейцарского художника Алекса Долля представлены33 уникальных экспоната. Среди них — экспонаты из коллекции Областного музея изобразительных искусств, изделия фабрики «Оренбургский пуховый платок» и паутинки из собраний частных швейцарских коллекционеров.

Экспозиция дополнена скульптурами малой формы из серии работ художника Алекса Долля «Цветы. Впечатление». «Цветочный медведь» «демонстрирует» публике палантин ручной работы, проходящий через обручальное кольцо со звездчатым рубином.

Как признается Алекс Долль, в галерее, в самом центре Берна — столице Швейцарии проводится выставка, отвечающая европейской традиции экспонирования, в которой каждый экспонат несёт сакральный смысл, связанный с духовными ценностями России.