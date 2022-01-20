Москва, , 08:59 — REGNUM В России водителей пока не будут штрафовать за превышение средней скорости. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел РФ, сообщает газета «Коммерсантъ».

На скорости (сс) Alessio Lin

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«МВД пока не намерено возвращаться к вынесению штрафов за превышение водителями средней скорости движения», — подчеркнули в ведомстве, комментируя появившиеся в прессе сообщения о возобновлении этой практики в скором будущем.

В МВД пояснили, что сначала необходимо решить вопрос с подсудностью при обжаловании штрафов. В пресс-центре министерства напомнили, что в апреле 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручал полиции и Министерству юстиции «проработать вопрос закрепления ответственности» за этот вид нарушения. В результате анализа ведомства пришли к выводу, что в законодательстве есть «правовые пробелы», препятствующие вынесению штрафов, поэтому говорить об их возвращении «преждевременно».

Главной проблемой ведомство называет трудности с установлением места совершения правонарушения и определением территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на постановления.

Как ответил в беседе с изданием президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, потребуется править большое количество законов, вносить изменения в действующие правила и устанавливать новые механизмы обжалования.

«Не думаю, что кто-то этим будет заниматься», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, превышение средней скорости движения автомобиля в России фиксировалось с 2013 года. Для этого использовались две камеры, расположенные в нескольких километрах друг от друга. По их данным вычислялась средняя скорость автомобиля, штраф за превышение составлял 500 до 5 тыс. рублей. Таких комплексов на дорогах насчитывалось около тысячи.

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Осенью 2021 года в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России подтвердили, что практика штрафов за нарушение средней скорости прекращена. В управлении пояснили, что формы федерального статистического наблюдения, которые использует Госавтоинспекция, не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП. Речь идёт о нарушениях на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме.

В Госдуме РФ назвали логичным отказ от штрафов за превышение «средней скорости». Противники этой практики отмечали, что в правилах дорожного движения нет понятия «средняя скорость».