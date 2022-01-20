Москва, 20 января, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В течение новогодних каникул с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года подрабатывали более четверти работающих жителей России (26,9%). Об этом свидетельствует исследование компании «Мегаплан», передаёт ТАСС.

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Отдыхали в новогодние каникулы 68,1% сотрудников российских компаний. Трудились, не обращая внимания на длинные праздничные выходные 5% опрошенных.

Большинство респондентов (61,4%) провели новогодние праздники дома. Путешествовали по разным городам России 33,7%. Отправились отдыхать за границу 4,9% граждан.

Опрос проведен в январе 2022 года разработчиками системы (CRM) для малого и среднего бизнеса «Мегаплан» среди 1658 сотрудников и руководителей российских компаний.

ИА REGNUM ранее сообщало, удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы в 2022 году 78% жителей России.

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