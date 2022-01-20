Алма-Ата, Казахстан, , 08:59 — REGNUM Жители Алма-Аты, пострадавшие во время январских массовых беспорядков, получат от властей компенсацию. Об этом 20 января сообщил на совещании аким бывшей столицы Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Беспорядки Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США

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По словам главы города, тем, кто получил тяжелые травмы, выплатят по 2 млн тенге (около 350 тыс. рублей). Размер компенсации за ранения средней тяжести составит 1 млн тенге (около 175 тыс. рублей), а за лёгкие — 500 тыс. тенге (почти 90 тыс. рублей).

Кроме того, получат выплаты правоохранители, пожарные и медики, которые исполняли профессиональный долг во время критической ситуации. Сагинтаев также пообещал, что физические лица получат компенсацию за повреждённый транспорт, а получившие повреждения фасады домов и окна будут отремонтированы.

Напомним, согласно предварительным расчётам, в ходе массовых беспорядков инфраструктуре Алма-Аты был нанесён ущерб в размере 95 млрд тенге (около 16,7 млрд рублей).

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