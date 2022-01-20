Мельбурн, Австралия, 20 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Польши Магдой Линетт во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

si.robi Дарья Касаткина

Касаткина четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Касаткина сыграет с ещё одной польской теннисисткой Игой Свёнтек.