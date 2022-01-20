Каир, 20 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. 19 января президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл с государственным визитом в Египет, сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Сообщается, что Египет — заключительный этап турне по странам Ближнего Востока. Ранее южнокорейский лидер побывал в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Известно, что президент Южной Кореи посещает Египет впервые за последние 16 лет.

В ходе поездки Мун Чжэ Ин встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, с которым обсудит торгово-экономические вопросы. Ожидается, что лидеры двух стран согласуют технико-экономическое обоснование двустороннего соглашения о свободной торговле.

Глава Южной Кореи также примет участие в бизнес-форуме, на котором компании двух стран обсудят пути укрепления сотрудничества в областях информационных технологий и экологически чистого транспорта.