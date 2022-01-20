Кемерово, 20 января 2022, 08:57 — REGNUM В Кемеровской области официально открыта технологическая ледовая переправа в районе деревни Красная Тайга в Ижорском муниципальном округе. Вместе с ней на территории региона действует 29 ледовых дорог. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

Ледовая переправа
Ледовая переправа
ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

«Больше всего переправ организовано для пешеходов — 22 объекта. Для владельцев транспортных средств работают три автомобильные, три гужевые и одна технологическая переправы», — уточнили в ведомстве.

Всего на территории Кузбасса планируется открыть более 40 ледовых переправ.