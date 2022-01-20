Кемерово, 20 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Кемеровской области официально открыта технологическая ледовая переправа в районе деревни Красная Тайга в Ижорском муниципальном округе. Вместе с ней на территории региона действует 29 ледовых дорог. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Ледовая переправа

«Больше всего переправ организовано для пешеходов — 22 объекта. Для владельцев транспортных средств работают три автомобильные, три гужевые и одна технологическая переправы», — уточнили в ведомстве.

Всего на территории Кузбасса планируется открыть более 40 ледовых переправ.