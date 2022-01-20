Мельбурн, Австралия, , 08:54 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Австралии Самантой Стосур во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Анастасия Павлюченкова Www.wtatennis.com

Павлюченкова три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и один брейк.

В третьем круге турнира Павлюченкова сыграет с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

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