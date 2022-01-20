Новошешминский район, Татарстан, 20 января, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Новошешминском районе Татарии столкнулись рейсовый автобус Hyundai и «КамАЗ» с прицепом. От полученных травм скончался один человек, еще несколько пострадавших госпитализировали, сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 19 января. После столкновения грузовика с автобусом, следовавшего по маршруту «Казань — Черемшан», в «КамАЗ» врезались еще два автомобиля. В момент аварии в автобусе были восемь пассажиров. В результате ДТП погиб водитель автобуса 1960 года рождения, пострадали четыре человека.

Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»), передает «Бизнес-онлайн».

Ранее ИА REGNUM сообщало, днем 18 января произошла смертельная авария на 951-м км автодороги М-7 «Волга», вблизи населенного пункта Нижние Яки Мамадышского района Татарии. В результате ДТП пострадали пять человек, из них двое погибли.

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