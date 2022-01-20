Чита, , 08:52 — REGNUM Долги, накопленные предыдущим руководством Забайкаллесхоза, будут погашены в течение 2022 года. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции новый руководитель КГСАУ «Забайкаллесхоз» Александр Шаповалов.

Лесной пожар Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области

По его словам, в 2020 году задолженность составляла 144 миллиона рублей.

«В прошлом году удалось добиться её снижения на 61 миллион рублей. Большую поддержку в погашении задолженности оказал губернатор края Александр Осипов, выделив предприятию субсидию в размере свыше 50 миллионов рублей. Важный момент: на сегодняшний день счета организации разблокированы, имеющаяся пока задолженность не влияет на стабильную работу учреждения», — отметил он.

Кроме того, в организации составлен четкий график погашения оставшейся части задолженности. Одним из механизмов станет работа четырех пилорам предприятия, которые до этого в силу непонятных обстоятельств не действовали.

Руководитель Забайкаллесхоза уточнил, что средства, полученные предприятием от работы пилорам и реализации пиломатериалов населению, будут уходить на погашение задолженности.

Кроме того, доведены лимиты на финансирование по заработной плате. Если в 2020 — 2021 годах работники получали порядка 19−21 тысячи рублей, то сейчас поставлена задача об увеличении заработной платы сотрудников КГСАУ «Забайкаллесхоз» до 35 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году непрекращающиеся лесные пожары в Забайкальском крае стали причиной введения режима ЧС на всей территории региона. Тогда на противопожарные мероприятия федеральные власти выделили Забайкалью 995 миллионов рублей (это в два раза больше, чем в предыдущие годы).

Тем не менее, половина и более всей техники Забайкаллесхоза и Забайкалпожспаса на тот момент имела износ от 60% до 100%. Дошло до того, что лесное ведомство бесконтрольно проводило отжиги вблизи населённых пунктов. При этом у работников Забайкаллесхоза не было средств пожаротушения, они готовились тушить возгорания вениками.

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