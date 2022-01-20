Джакарта, 20 января 2022, 08:52 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в этом году пандемия будет взята под контроль, сообщает CNN Indonesia.
«2022 год будет иметь импульс, и борьба с пандемией будет более контролируемой, хотя будьте осторожны, есть еще штамм «Омикрон», — заявил Джоко Видодо.
Глава государства настроен оптимистично, поскольку уровень вакцинации от COVID-19 продолжает расти. Президент отметил, что за сутки было введено более 300 млн инъекций.
Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный директор Amnesty International Indonesia Усман Хамид призвал правительство решить ряд проблем, связанных с беженцами в стране.
Читайте ранее в этом сюжете: Amnesty International призывает Индонезию решить проблему с беженцами