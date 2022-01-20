Джакарта, , 08:52 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в этом году пандемия будет взята под контроль, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«2022 год будет иметь импульс, и борьба с пандемией будет более контролируемой, хотя будьте осторожны, есть еще штамм «Омикрон», — заявил Джоко Видодо.

Глава государства настроен оптимистично, поскольку уровень вакцинации от COVID-19 продолжает расти. Президент отметил, что за сутки было введено более 300 млн инъекций.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный директор Amnesty International Indonesia Усман Хамид призвал правительство решить ряд проблем, связанных с беженцами в стране.

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