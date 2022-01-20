Киев, 20 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации, в котором призвал граждан оставаться спокойными и не поддаваться на информационный ажиотаж вокруг якобы возможной «российской агрессии». Видеообращение Зеленского опубликовал 19 января президентский офис.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Украинский лидер отметил, что информационное пространство наполнено сообщениями о войне с Россией, которая якобы может начаться «прямо завтра». Однако война в Донбассе идёт уже восемь лет — «вторжение» на Украину началось ещё в 2014 году, поэтому украинцам следует не паниковать и не накручивать себя из-за тревожных сообщений.

«Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться», — призвал Зеленский и подчеркнул, что «ситуация в стране под контролем».

Партнёров Киева он призвал «быть действенными, и не на словах». Украина не хочет воевать, но к конфликту должна быть готова, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина считает Россию участницей конфликта в Донбассе. Более того, в последнее время в Киеве и на Западе заявляют, что Россия якобы готовит «вторжение на Украину». Российское руководство отвергает подобные утверждения, подчёркивая, что РФ никому не угрожает.

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