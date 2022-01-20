Нальчик, , 08:53 — REGNUM В Нальчике (Кабардино-Балкария) планируется построить общеобразовательную школу на 1,5 тыс. мест. Тендер, в рамках которого будет выбран проектировщик и застройщик объекта, проведёт государственное казённое учреждение республики «Управление капитального строительства» 9 февраля 2022 года, передает ИА REGNUM.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Максимальная стоимость работ составит 1 281 384 546 рублей при 30% аванса. Профинансируют контракт за счет республиканского и федерального бюджетов, в том числе в рамках программы РФ «Развитие образования».

Под строительство выбран участок в жилом районе «Восток». Работы должны быть завершены до 1 декабря 2023 года. Изыскательские и проектные документы планируется подготовить до 1 декабря 2022 года.

Напомним, ранее в Тверской области заявили, что во всех школах до 2024 года будет проведен капитальный ремонт.