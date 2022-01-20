Лхаса, Китай, 20 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Тибетский автономный район в Китае намерен обслужить более 550 тыс. пассажиров на Праздник Весны, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Ожидается, что количество пассажирских авиаперевозок в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая превысит 550 000 за время 40-дневного туристического ажиотажа на Китайский Новый год в стране.

Авиакомпании обеспечат около 600 000 посадочных мест в аэропорту Лхасы, региональном центре, рассчитывая выполнить 5 751 рейс и обслужить 551 000 пассажиров и доставить 3 995 тонн грузов и почты, согласно сообщению регионального отделения Управления гражданской авиации Китая.

Отметим, что в этом году один из самых главных праздников в Китае выпал на 1 февраля. Традиционно транспортный ажиотаж в стране длится 40 дней и называется чунюнь.