Вашингтон, 20 января, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Итоги промежуточных выборов в американский Конгресс, которые должны пройти в ноябре текущего года, могут быть оспорены в случае, если в Соединённых Штатах не будет проведена реформа избирательного права. Такое мнение 19 января высказал президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Да, я думаю, что их легко могут признать недействительными. Представьте, если бы (бывшему президенту США Дональду) Трампу удалось убедить (бывшего вице-президента страны Майка) Пенса не утверждать (в январе прошлого года) результаты голосования выборщиков (на выборах президента страны)», — сказал Байден в ответ на вопрос о том, рассматривает ли он возможность признания недействительными итогов промежуточных выборов.

Также американский президент указал, что в ходе намеченных на осень выборов в Конгресс США могут быть предприняты такого же рода попытки, имеющие теоретический шанс на успех.

«Тогда нам придется пересчитывать голоса и выбрасывать те из них, которые засчитывать нельзя», — пояснил Байден.

При этом он уточнил, что возможность оспорить итоги выборов в Конгресс «напрямую зависит» от проведения в США реформы избирательного права.

«На данный момент ни я, ни Демократическая партия не собираемся сдаваться, что означало бы провал попыток (провести эту реформу)», — заключил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что «вторжение» России на Украину, в случае, если она на это решится, будет иметь серьёзные последствия для мира.