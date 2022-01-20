Москва, , 08:45 — REGNUM Музей Победы на Поклонной горе в Москве в Татьянин день приглашает всех желающих посетить виртуальную выставку, посвященную будням студентов в годы Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра столицы.

Послевоенные студенты в СССР

Онлайн-выставка «Студенты в годы войны» и видеоэкскурсия расскажут об организации учебного процесса в институтах и университетах в Великую Отечественную. На выставке представят около 30 экспонатов — методические пособия, выпущенные в 1940-е, зачётки, фотографии учащихся и др.

В 1941 году в Советском Союзе работало более 800 высших учебных заведений, в них училось свыше 800 тысяч человек. Все видеозаписи опубликуют на сайте музея 25 января. Их можно посмотреть бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону планируется провести большой праздник для студентов.

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