Улан-Удэ, , 08:45 — REGNUM В третьем квартале 2021 года в Бурятии потребительские расходы домохозяйств выросли на 8,9% по сравнению со вторым кварталом. В среднем на члена семьи жители тратили 14 497,7 рубля в месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Покупатель в супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наибольшую долю с структуре расходов занимают покупка непродовольственных товаров — 34,8%. На покупку продуктов питания домохозяйства тратили 33,3%, на оплату услуг — 30%, на алкоголь — 0,4%.

При этом структура расходов у горожан и жителей села различается. Так, сельчане больше тратят на непродовольственные товары, доля которых достигает 45,3%, тогда как у горожан 35,6% расходов занимает покупка продуктов питания.