Фукусима , Япония, , 08:45 — REGNUM В японский город Футаба, последний где продолжал действовать введённый после аварии на АЭС «Фукусима-1» режим полной эвакуации, впервые с весны 2011 года вернулись жители. Об этом 20 января сообщает телеканал NHK.

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По его информации, 11 семей общей численностью 15 человек, решившиеся возвратиться на дезактивированную территорию, смогут переночевать в своих отремонтированных домах и начать подготовку к возвращению уже на постоянное жительство, запланированное на июнь. Отмечается, что власти подготовили к полноценной безопасной жизни основную жилую часть города на площади 780 га, в которой до катастрофы проживало более 3,6 тыс. человек. Пока ещё значительная часть жителей Футабы не определились с планами возвращения в пострадавший город, многие из них уже обосновалась в других префектурах страны.

Напомним, на пике эвакуации по состоянию на май 2012 года из прилегающих к АЭС «Фукусима-1» заражённых районов было вывезено около 165 тысяч человек. Большинство из них после проведения дезактивации вернулись домой. К настоящему времени в родные края не возвратилось около 50 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Южной Кореи вызвал представителя японского посольства в стране в связи с тем, что Tokyo Electric Power (TEPCO) представила на рассмотрение Агентству по ядерному регулированию (NRA) Японии план сброса отработанной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».

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