Оренбург, 20 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Оренбурге жильцы многоквартирного дома в судебном порядке потребовали демонтировать антенны сотовой связи с кровли жилого здания. Истцы опасались электромагнитного излучения. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда города.

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В иске было указано, что в 2015 году на крыше дома и в чердачном помещении установлены антенны ретрансляторы-вибраторы сотовой связи и необходимое для их работы оборудование, причем без согласия собственников квартир. Оренбуржцы боятся за свое здоровье из-за работы антенн. В конце 2019 года проведено общее собрание собственников дома, и принято решение о демонтаже оборудования.

Между тем в суде представители ответчиков — управляющих компаний и компании сотовой связи — возражали против исковых требований. Судом установлено, что в 2011 году на общем собрании собственники дома приняли решение о предоставлении организации сотовой связи предоставлено в безвозмездное пользование место на крыше здания для размещения оборудования, закреплено право УК заключать договоры с арендаторами и собственниками нежилых помещений на участие в расходах по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. По данным Роспотребнадзора, спорные антенны соответствуют нормам СанПиН. Безопасность оборудования проверялась с 2015 года неоднократно.

Суд, изучив решение собрания жильцов от 2019 года, пришел к выводу о его недействительности, поскольку отсутствовало необходимое количество голосов. В удовлетворении иска отказано. Решение суда не вступило в законную силу.