Чебоксары, , 08:44 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту служебного подлога в одном из отделений почтовой связи. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Почтовые ящики в многоквартирном доме в Чебоксарах ИА REGNUM

Под уголовное преследование попала сотрудница отделения почтовой связи Чебоксарского почтамта, ранее занимавшая должность начальника отделения. Правоохранители полагают, что с 1 января по 31 августа 2020 года она фальсифицировала табеля учёта рабочего времени и расчёта заработной платы своего супруга, который был трудоустроен в качестве почтальона.

«Её супруг фактически какие-либо трудовые обязанности в данном отделении почтовой связи не выполнял», — считают в ведомстве, по версии которого мужчина был трудоустроен фиктивно.

В управлении отмечают, что ему незаконно начислялась заработная плата, рассчитывался пенсионный стаж, производились отчисления в пенсионный фонд.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Материалы переданы для разбирательства в Чебоксарский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чебоксарах осуждён бывший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции. Его признали виновным в подлогах и получении взяток от заключённых, назначив два года лишения в колонии общего режима и 100 тыс. рублей штрафа.