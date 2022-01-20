Пригородный район, Северная Осетия, 20 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Северной Осетии задержан стрелок, расстрелявший машину односельчанина. Из хулиганских побуждений 33-летний житель села Камбилеевское открыл стрельбу по иномарке, причинив машине серьезные повреждения. По факту незаконных действий с огнестрельным оружием возбуждено уголовное дело, сообщили 20 января в пресс-службе регионального управления МВД.

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Как стало известно, инцидент произошел на одной из улиц села Камбилеевское в Пригородном районе. Машина пострадавшего была припаркована на одной из улиц, когда послышались выстрелы по ней. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обнаружившая многочисленные повреждения транспортного средства. Суумма ущерба составила около 280 тыс. рублей.

Личность стрелка была установлена по горячим следам. Его задержали, он добровольно выдал оружие и признался в содеянном. Арестовывать хулигана не стали — отпустили домой под подписку о невыезде. Теперь ему придется отвечать не только за незаконный оборот оружия, но и за хулиганство и порчу чужого имущества.