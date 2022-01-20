Якутск, 20 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Департамент ветеринарии Якутии не контролировал, качественно ли в муниципалитетах занимаются отловом бродячих животных. При этом в 20 районах республики профилактикой этой проблемы не занимались, проверки по жалобам якутян не проводили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бездомная собака

Читайте также: Зоозащитники из Липецка проверили условия содержания собак в Якутске

Всего сотрудники надзорного ведомства выявили 355 нарушений закона в этой сфере и опубликовали 220 распоряжений об их устранении. Результатом стало появление в муниципалитетах более 30 законодательных актов, которыми регулируются вопросы работы по проблеме бездомных животных. В семи районах появились приюты для собак, в десяти — начался процесс их создания.

«В департаменте ветеринарии республики выявлены факты отсутствия должного контроля за исполнением муниципалитетами переданных полномочий, выразившиеся в отсутствии проверок, административной практики», — также отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Якутии стая собак загрызла женщину. Действия чиновников мэрии Якутска по надзору за бродячими животными прокуратура оценит в ходе расследования уголовного дела.