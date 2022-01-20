Более 23 тысяч новосибирцев искупались в крещенских купелях
Новосибирск, 20 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области на Крещение 33 оборудованные купели работали почти сутки. За это время ритуальное погружение в холодную воду совершили более 23 тысяч человек. Такие данные ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
Крещение
«Несчастных случаев во время омовения в иорданях не отмечено, экстренная помощь новосибирцам не понадобилась», — уточнили в ведомстве.
По данным МЧС РФ, самым популярным местом в городе Новосибирске стал Затон — в купеле, оборудованной там, искупались 4154 человека.
В настоящее время проруби закрыты и засыпаны снегом.