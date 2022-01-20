Варшава, 20 января, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В среду, 19 января, в Варшаве состоялась встреча премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и премьер-министра Латвии Артурса Кришьяниса Кариньша. Политики обсудили, помимо прочего, и российско-германский газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«Мы призываем наших немецких партнеров одуматься и отказаться от проекта «Северный поток — 2». Мы призываем их осознать, какие гигантские риски связаны с газопроводом. Он не должен стать инструментом шантажа ЕС в руках Москвы», — заявил в ходе мероприятия Моравецкий.

Премьер-министр Польши добавил, что из-за данного газопровода якобы «в настоящее время и Украина, Польша, и вся Европа сталкиваются с потенциальной угрозой со стороны России».

Как передавало ИА REGNUM, 19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что газопровод «Северный поток — 2» невозможно отключить, поскольку его ещё не включили.