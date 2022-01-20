Посёлок городского типа Курагино, Красноярский край, 20 января, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Прокуратура Курагинского района Красноярского края направила в суд уголовное дело против жителя города Минусинска для применения к нему принудительных мер медицинского характера в связи с надругательством над телами умерших. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в прокуратуре Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

В ноябре 2021 года в пгт. Курагино мужчина проник в районный судебный медицинский отдел, где повредил тела четырёх умерших. Затем он скрылся с места происшествия.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчинам является невменяемым и подлежит принудительному лечению в специализированной медицинской организации.

Также установлено, что одной из причин произошедшего стали ненадлежащие условия обеспечения охраны на территории КГБУЗ «Курагинская районная больница». Прокуратура внесла представление на имя главврача медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, пьяный мужчина искал ночлег. Взломав входную дверь, он проник в помещение морга. Тела он порезал скальпелем и ножами.