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Асадабад, Афганистан, 20 января, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Местный командир Исламского Эмирата вместе со своим сыном и четырьмя мирными жителями были убиты в результате перестрелки в афганской провинции Кунар. Об этом сообщает TOLOnews.

mosaic36 Убийство

Начальник разведки провинции Кунар сообщил, что инцидент произошел 19 января в уезде Наранг.

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По данным разведки, в результате стрельбы погибли четыре мирных жителя, еще трое получили ранения.

В управлении разведки Кунара заявили, что мотивом стрельбы была личная неприязнь.