Тбилиси, 20 января, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Работники Агентства социального обслуживания Грузии планируют устроить в Тбилиси и Батуми акции протеста, сообщает 19 января грузинский телеканал «Формула».

Nathan Keirn Протест

Соцработники утверждают, что министерство здравоохранения оказывает давление на протестующих и угрожает им увольнением.

Соцработники объявили на прошлой неделе, что они объявят забастовку в случае невыполнения своих требований. Они требуют 100%-ного повышения заработной платы, медицинского страхования и возмещения дорожных расходов. На завтра у них запланировано две акции: в Батуми возле министерства здравоохранения и в Тбилиси у правительственной администрации.

Следует отметить, что это не первый случай забастовки соцработников, требующих повышения заработной платы. За день до забастовки сотрудников Агентства социального обслуживания министерство здравоохранения опубликовало заявление о повышении заработной платы. Согласно принятому решению, фиксированная заработная плата социального агента увеличивается до 60%. В частности, рядовой работник будет получать 400 ($130) лари вместо 250 ($81), старший соцработник — 700 лари ($227) вместо 550 ($178). Также в рамках визитов в семьи соцработники будут получать 10 ($3,25) лари вместо 6 лари ($1,95) за одну заполненную декларацию. Сотрудники агентства социального обслуживания заявляют, что не разделяют предложения министерства здравоохранения и намерены продолжать борьбу.