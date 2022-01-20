Мельбурн, Австралия, , 08:38 — REGNUM Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 2:6, 5:7.

Людмила Самсонова (сс) si.robi

Самсонова один раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, восемь ошибок на подаче и 5 из 10 брейков.

В третьем круге турнира Вондроушова сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

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