Теннисистка Самсонова проиграла во втором круге Australian Open
Мельбурн, Австралия, 20 января, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 2:6, 5:7.
(сс) si.robi
Людмила Самсонова
Самсонова один раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, восемь ошибок на подаче и 5 из 10 брейков.
В третьем круге турнира Вондроушова сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.