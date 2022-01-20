Чагчаран, Афганистан, 20 января, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В результате схода оползня в долине Бидан в уезде Шахрак провинции Гор в Афганистане погибла 12-летняя девочка и ещё четверо получили серьезные ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Оползень

Абдулхай Заим, начальник отела информации и культуре провинции Гор, сообщилизданию, что крыша дома, принадлежащего человеку по имени Мохаммад Дауд, рухнула в результате оползня. В результате обрушения крыши погибла 12-летняя дочь Мохаммада Дауда и ещё четыре человека получили ранения.

Местный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что состояние троих детей, пострадавших в результате инцидента, критическое. По его словам, в результате инцидента также пострадала женщина, состояние её здоровья удовлетворительное.

Стоит отметить, что два дня назад в результате землетрясения дорога Гор — Герат в районе долины Бидан была перекрыта из-за оползня.