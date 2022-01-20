Москва, 20 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Вопросы американских журналистов президенту США Джозефу Байдену о предполагаемых планах России по эскалации ситуации вокруг Украины назвала «преступной халатностью» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом 20 января дипломат написала в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определенностью говорят о «нападении России на Украину» и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности», — так пишет официальный представитель МИД РФ.

Захарова отмечает, что американские журналисты ведут себя так, словно им неизвестно о провокациях Киева и поддержке этих действий Вашингтоном. Российский дипломат задаётся вопросом, что является основой такого поведения: «святая простота или непозволительная наивность?». По мнению Захаровой, вопросы журналистов о российской агрессии в отношении Украины — это не что иное, как «преступная халатность».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байденпригрозил России «высокой ценой» в случае военного вторжения на Украину.