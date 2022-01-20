Минск, 20 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Поздравительными телеграммами в связи с 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Белоруссией и Китаем обменялись белорусский президент Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 20 января сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

«За небольшой по историческим меркам период времени мы прошли путь от двустороннего взаимодействия до доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Планомерно выходим на новый этап «железного братства» и «всепогодного партнерства. В этих словах заложены наши успехи и достижения в политике, экономике, гуманитарной и военно-технической областях, сфере безопасности», — отметил в своем поздравлении Лукашенко.

Также он указал, что Белоруссия и Китай последовательным образом расширяют свой диалог, а также ведут координацию целей и задач в мировой и региональной повесток дня, включая в рамках ООН, ШОС, ЕАЭС, реализации инициативы Пекина «Один пояс, один путь», в построении сообщества единой судьбы человечества и многих других.

В свою очередь, в своем послании Си Цзиньпин также поздравил белорусского лидера с 30-летием установления дипломатических отношений, уточнив, что отношения двух стран неуклонно развиваются и их традиционная дружба крепнет.

«Под нашим совместным руководством Китай и Белоруссия последовательно установили отношения всестороннего стратегического партнерства и отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Политическое взаимодоверие двух стран несокрушимо, а двустороннее сотрудничество в различных областях принесло плодотворные результаты», — указал китайский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря высокопоставленный китайский чиновник заявил, что Китай надеется укрепить обмены и сотрудничество с Белоруссией, а также содействовать всестороннему стратегическому партнерству двух стран.