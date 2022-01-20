Уфа, , 08:37 — REGNUM Сроки сдачи пяти долгостроев намерены передвинуть с 2023 года на 2022 год в Башкирии. Об этом сообщил руководитель федерального Фонда развития территорий Константин Тимофеев в интервью журналистам после совещания в республиканском правительстве по вопросам достройки долгостроев.

Долгострой Volgograd.ru

«Все сроки по восстановлению прав дольщиков, в том числе скорректированные, мы опубликуем на нашем сайте. Постараемся передвинуть с 2023 года на 2022 год порядка пяти адресов», — сообщил он.

Сообщается, что в Башкирии осталось защитить права примерно 4,3 тысячи дольщиков.

«Мы договорились завершить работу по защите прав всех жителей, пострадавших от недобросовестных застройщиков, в 2023 году. Главное, что по всем объектам есть понимание, когда человек получит либо квартиру, либо денежные средства. Чтобы успеть всё сделать до конца 2023 года, мы будем ускоряться. Если нет вариантов достроить дом, то будем пересматривать решения и выплачивать денежную компенсацию», — подчеркнул руководитель фонда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе 25 обманутых дольщиков получили ключи от своих квартир.