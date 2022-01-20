Новосибирск, 20 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Новосибирске задержан подозреваемый в педофилии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Педофил

Установлено, что вечером 11 января 2022 года в Заельцовском районе города мужчина, находясь у лифта в доме по улице Красный проспект, «совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении малолетней девочки, после этого скрылся с места происшествия».

Подозреваемого удалось задержать благодаря видеозаписям с камер видеонаблюдения по пути возможного передвижения. Им оказался 40-летний житель Заельцовского района Новосибирска.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.