Сеул, 20 января, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали увеличение поголовья домашней птицы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Курица

Согласно опубликованным данным, в четвертом квартале 2021 года в стране насчитывалось 72,61 млн кур-несушек, что на 33 тыс. голов больше, по равнению с аналогичным периодом 2020 года.

По сравнению с третьим кварталом поголовье увеличилось на 3,13 млн птиц.

Поголовье уток, напротив, сократилось в годовом исчислении на 1,17 млн голов, до 6,75 млн голов.

Напомним, что из-за птичьего гриппа с ноября 2020 года по апрель 2021 года в Южной Корее было уничтожено 30 млн голов домашней птицы.

Поголовье рогатого мясного скота увеличилось в годовом исчислении на 160 тыс., до 3,55 млн голов, а поголовье свиней — на 139 тыс., до 11,2 млн голов.