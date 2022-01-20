Асадабад, Афганистан, , 08:32 — REGNUM В результате перестрелки в афганской провинции Кунар погибли люди. Местные источники в уезде Наранг провинции Кунар сообщили газете «8 Собх», что четыре человека были убиты и десять ранены в результате стрельбы, устроенной вооруженным человеком.

Убийство

Собеседники издания не сообщают подробностей о мотивах стрельбы и убийств.

В то же время СМИ цитируют местных представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кунаре, которые заявили, что местный командир и его сын были убиты, а еще трое ранены вооруженным человеком в уезде Наранг.

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кунаре заявили, что мотивом убийства была личная неприязнь.