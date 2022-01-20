Пекин, 20 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Ожидается, что количество железнодорожных пассажирских поездок во время предстоящего Восточного Нового года в Китае увеличится на 28,5% по сравнению с сезоном отпусков в прошлом году, свидетельствуют отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В общей сложности ожидается 280 млн железнодорожных пассажирских поездок во время крупнейшего ежегодного туристического ажиотажа в Китае, который продлится с 17 января по 25 февраля этого года, по данным China State Railway Group Co. Ltd.

Во время 40-дневного сезона путешествий, также известного как чуньюнь, многие китайцы отправятся в путешествие, чтобы встретиться со своими семьями на китайский Лунный Новый год или Праздник весны, который придется в этом году на 1 февраля 2022 года.

Местные железнодорожные компании примут меры по оптимизации обслуживания пассажиров, такие как добавление указателей и указание направлений, облегчение бесконтактной проверки билетов на станциях и предоставление услуг по уходу за младенцами во время поездок.