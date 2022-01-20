Владикавказ, 20 января, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Северной Осетии доставлен в больницу без сознания несовершеннолетний. Ребенок почувствовал себя плохо у себя дома, позвал отца, который успел вызвать врачей. В настоящее время подростку ничего не угрожает, помощь была оказана вовремя. По данному инфиденту организована проверка МВД и прокуратуры, сообщили 20 января в пресс-службах этих ведомств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Предварительной причиной происшествия, которое случилось в городе Владикавказе, называется отравление угарным газом. Такой диагноз был установлен медиками при доставлении мальчика в больницу.

«Отравление произошло в ванной комнате, в которой установлена газовая колонка. Мальчик резко почувствовал недомогание и успел позвать отца, который уже застал ребенка в бессознательном состоянии», — говорится в сообщении МВД.

Сотрудники МВД вызвали на место происшествия аварийную газовую службу. Специалистами было установлено, что в частном доме работало с нарушениями нагревательное оборудование. Из-за закрытых окон и отсутствия притока свежего воздуха в помещение и могло произойти отравление газом.

В настоящее время проводятся проверки. В случае установления необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.